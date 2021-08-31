الاقتصاد

ارتفاع جماعي للبورصات الأوروبية في مستهل التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - بدأت الأسهم الأوروبية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع قبل صدور بيانات اقتصادية، ومع متابعة آخر مستجدات جائحة "".

 

ويدرس الاتحاد الأوروبي إعادة فرض قيود السفر على الزائرين الأمريكيين، والتي تم رفعها في يونيو، في ظل ارتفاع إصابات متغير "دلتا" شديد العدوى.

 

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2% عند 473 نقطة، فيما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي ليسجل 6687 نقطة.

 

وزاد مؤشر "داكس" الألماني 0.4% عند 15947 نقطة، وصعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7156 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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