شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي للبورصات الأوروبية في مستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت الأسهم الأوروبية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع قبل صدور بيانات اقتصادية، ومع متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا".
ويدرس الاتحاد الأوروبي إعادة فرض قيود السفر على الزائرين الأمريكيين، والتي تم رفعها في يونيو، في ظل ارتفاع إصابات متغير "دلتا" شديد العدوى.
وارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2% عند 473 نقطة، فيما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي ليسجل 6687 نقطة.
وزاد مؤشر "داكس" الألماني 0.4% عند 15947 نقطة، وصعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7156 نقطة.