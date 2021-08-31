ارتفاع جماعي للبورصات الأوروبية في مستهل التعاملات

ويدرس الاتحاد الأوروبي إعادة فرض قيود السفر على الزائرين الأمريكيين، والتي تم رفعها في يونيو، في ظل ارتفاع إصابات متغير "دلتا" شديد العدوى.

محمد يوسف

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