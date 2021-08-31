شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 استقرارا ملحوظا وقت صياغة هذه السطور عند قياس أسعار الذهب اليوم على سعر ختام تداولات أمس، في حين نشهد تراجعا محدودا للغاية بسعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1814 دولار مقابل 1816 دولار.





سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 18 سجل 676 جنيها.

عيار 24 سجل 903 جنيهات للجرام.

عيار 21 يبلغ 790 جنيها.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1816 دولارات.

كانت أسعار الذهب سجلت أمس الاثنين 30 أغسطس هبوط في البورصات العالمية، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بعد أن هدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول مخاوف السوق من سحب سريع لحوافز مطبقة لتخفيف أثر جائحة فيروس كورونا، مما قلّل من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1813.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من أغسطس إلى 1822.92 دولار.