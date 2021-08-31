تدريب 26 قيادة حكومية على التحول الرقمى وبناء القدرات والحوكمة بالبرتغال

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القاهرة - سامية سيد - واصل المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية -فعاليات برنامج تدريب 26 قيادة حكومية في جامعة الأمم المتحدة بمدينة جيماريش بالبرتغال، حول الحوكمة والتحول الرقمى وبناء القدرات، والذى تستمر فعالياته حتى 4 سبتمبر المقبل.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية الشراكات الدولية فى مجال التدريب، وأهمية التدريب على الحوكمة والتحول الرقمى وبناء القدرات للقيادات الحكومية، مشيرة إلى أهمية التعاون مع جامعة الأمم المتحدة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية فى مصر، والعمل على التحول الرقمى، والوقوف على أحدث التجارب فى الدول الاخرى فى هذا المجال.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، إن التدريب الحالي يعد باكورة التعاون المثمر مع جامعة الأمم المتحدة، والذى من المقرر أن يشمل قريبًا التعاون في تقديم الخدمات الاستشارية والتعاون البحثي والعلمي، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد من المعهد للاستفادة من الخبرات الدولية والشراكات الحصرية مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة لما لها من خبرات في هذه المجالات، بما يتواكب مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع في التحول الرقمى والحوكمة في مختلف المجالات الحكومية.

من جانبه، قال نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد إنه يتم التواصل مع جامعة الأمم المتحدة للتجهيز للبرامج القادمة وفقًا للاتفاقية الموقعة معهم، وسيتم الأخذ في الاعتبار سلامة جميع المشاركين في ظل الإجراءات الاحترازية لسلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا وضمان الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية بجامعة الأمم المتحدة .

وتتضمن التدريبات أساسيات التحول الرقمى وتدريب المشاركين على المشاركة الالكترونية والتقييم الحكومي الإلكتروني، والاستراتيجية الحكومية الرقمية، والتغيير الإدارة والجوانب الأمنية والتنظيمية للتحول الرقمى .

وخلال التدريب قام السادة المدربون بعرض بعض عدد من الدراسات حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تقييم الخدمات الحكومية وكذلك في الانتخابات حول العالم، بما في ذلك تجربة انتخابات المحليات في البرتغال وتصاعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعى في الفترة الأخيرة خاصة في ظل جائحة كورونا.

يشار إلى أن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة كان قد أطلق برنامجه تدريبى حول الحوكمة والتحول الرقمى بالبرتغال بالتعاون مع وحدة تشغيل جامعة الأمم المتحدة المعنية بالحوكمة الالكترونية، كما وقع المعهد مع جامعة الأمم المتحدة اتفاقية إطارية للتعاون المشترك وآخرى بشأن تدريب عدد من القيادات الحكومية على عدد من الموضوعات الهامة منها الحوكمة الرقمية والحوكمة المؤسسية والمدن والمجتمعات الذكية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مكافحة الفساد.