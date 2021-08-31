الاقتصاد

قائمة بأسعار الفاكهة في سوق العبور.. تبدأ من 3جنيهات وتصل لـ50 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” قائمة بـأسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم 31-8-2021.. وهي كالتالى:

 

البرتقال الصيفى 3-6 جنيها.

 

جريب فروت 6-9 جنيهات.

 

عنب بناتي أصفر 6-9 جنيهات.

 

عنب بناتي أحمر 6-9 جنيهات.

 

عنب كرمسن 9-15جنيها.

 

عنب أحمر رومي 5-8 جنيهات.

 

تفاح مصري 12-18جنيها.

 

تفاح أمريكي إيطالي 17-23 جنيها.

 

بلح سماني 3-4 جنيهات.

 

بلح زغلول 5-8 جنيها.

 

بلح رملي 6- 9 جنيهات.

 

بلح سلمي 10- 20 جنيها .

بلح بارحي 15-25 جنيها.

 

بلح سيوي 20 جنيها.

 

تين برشومي 8-12 جنيهات.

 

جوافة 5- 8 جنيهات.

 

رمان 5- 9 جنيهات.

 

الكانتلوب 3-6 جنيهات.

 

مانجو عويس 25-35 جنيها.

 

مانجو هندى 15-35 جنيها.

 

مانجو تيمور 20-40 جنيها .

 

مانجو زبدية 14-20 جنيها.

 

مانجو بلدى 9-15 جنيها .

 

مانجو فونس 15-35 جنيها.

 

مانجو فص 20-50 جنيها.

 

مانجو دبشة 9-15 جنيها.

 

مانجو صديقة 17-27 جنيها.

 

مانجو جولك 8-18 جنيها.

 

مانجو سكري 15-21 جنيها.

 

مانج. بيض العجل 9-15 جنيها.

 

مانجو سنارة 9-15 جنيها.

 

مانجو فجر كلان 12-18جنيها.

 

مانجو تومي 12-18 جنيها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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