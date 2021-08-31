شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسعار الفاكهة في سوق العبور.. تبدأ من 3جنيهات وتصل لـ50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
البرتقال الصيفى 3-6 جنيها.
جريب فروت 6-9 جنيهات.
عنب بناتي أصفر 6-9 جنيهات.
عنب بناتي أحمر 6-9 جنيهات.
عنب كرمسن 9-15جنيها.
عنب أحمر رومي 5-8 جنيهات.
تفاح مصري 12-18جنيها.
تفاح أمريكي إيطالي 17-23 جنيها.
بلح سماني 3-4 جنيهات.
بلح زغلول 5-8 جنيها.
بلح رملي 6- 9 جنيهات.
بلح سلمي 10- 20 جنيها .
بلح بارحي 15-25 جنيها.
بلح سيوي 20 جنيها.
تين برشومي 8-12 جنيهات.
جوافة 5- 8 جنيهات.
رمان 5- 9 جنيهات.
الكانتلوب 3-6 جنيهات.
مانجو عويس 25-35 جنيها.
مانجو هندى 15-35 جنيها.
مانجو تيمور 20-40 جنيها .
مانجو زبدية 14-20 جنيها.
مانجو بلدى 9-15 جنيها .
مانجو فونس 15-35 جنيها.
مانجو فص 20-50 جنيها.
مانجو دبشة 9-15 جنيها.
مانجو صديقة 17-27 جنيها.
مانجو جولك 8-18 جنيها.
مانجو سكري 15-21 جنيها.
مانج. بيض العجل 9-15 جنيها.
مانجو سنارة 9-15 جنيها.
مانجو فجر كلان 12-18جنيها.
مانجو تومي 12-18 جنيها.