شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسعار الفاكهة في سوق العبور.. تبدأ من 3جنيهات وتصل لـ50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” قائمة بـأسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم 31-8-2021.. وهي كالتالى: البرتقال الصيفى 3-6 جنيها. جريب فروت 6-9 جنيهات. عنب بناتي أصفر 6-9 جنيهات. عنب بناتي أحمر 6-9 جنيهات. عنب كرمسن 9-15جنيها. عنب أحمر رومي 5-8 جنيهات. تفاح مصري 12-18جنيها. تفاح أمريكي إيطالي 17-23 جنيها. بلح سماني 3-4 جنيهات. بلح زغلول 5-8 جنيها. بلح رملي 6- 9 جنيهات. بلح سلمي 10- 20 جنيها . بلح بارحي 15-25 جنيها. بلح سيوي 20 جنيها. تين برشومي 8-12 جنيهات. جوافة 5- 8 جنيهات. رمان 5- 9 جنيهات. الكانتلوب 3-6 جنيهات. مانجو عويس 25-35 جنيها. مانجو هندى 15-35 جنيها. مانجو تيمور 20-40 جنيها . مانجو زبدية 14-20 جنيها. مانجو بلدى 9-15 جنيها . مانجو فونس 15-35 جنيها. مانجو فص 20-50 جنيها. مانجو دبشة 9-15 جنيها. مانجو صديقة 17-27 جنيها. مانجو جولك 8-18 جنيها. مانجو سكري 15-21 جنيها. مانج. بيض العجل 9-15 جنيها. مانجو سنارة 9-15 جنيها. مانجو فجر كلان 12-18جنيها. مانجو تومي 12-18 جنيها.