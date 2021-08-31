شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 31-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء31-8-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك المصرية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، فاستقر سعر الدولار عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.35 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.