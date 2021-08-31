شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري النيجيري برئاسة وليد جمال الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري النيجيري برئاسة الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وعضو مجلس ادارة الشركة الحديثة للمواد العازلة وعضوية كل من المهندس رامي جلال المجموعة الدولية للدهانات الحديثة ميدو، تامر يونس شركة بروكتر وجامبل مصر، المهندس محمد السيد- شركة كابسي للدهانات، المهندس جون بشاي- شركة الشرق للتجارة والصناعة، عمر مهنا - شركة الاسكندرية للاطارات، المهندس خالد سعد- شركة الزامل للهياكل الفولاذية، المهندس أحمد السويدي- الشركة المتحدة للمعادن السويدي، المهندس أحمد البكري- الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل انسوتك، المهندس هشام البنهاوي- شركة النيل للمواد العازلة- بيتونيل، الدكتور هشام عبدالحميد- الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، المهندس احمد مصطفى - شركة دهيدرو فودز، سهام عبدالمجيد - شركة سامسونج الكترونيكس مصر، الدكتور أحمد كيلاني- الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ايبيكو، الدكتور شرين حلمي - الشركة الاسلامية للادوية فاركو، الدكتور ماجد جورج - شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وأوضحت جامع ان اعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري النيجيري يأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودولة نيجيريا بصفة خاصة ومع دول القارة الافريقية بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من كافة الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين خاصةً في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكوادر والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر ودولة نيجيريا.