أهم خمس عمليات تداول مشفرة يستخدمها الأمريكيون

هل تريد الاستثمار في العملات المشفرة؟ هل تبحث عن منصة تداول جيدة وآمنة؟ ستساعدك هذه المقالة في اختيار أفضل منصة تداول للعملات المشفرة.

في هذه المقالة، سوف أشارك أفضل خمس عمليات تبادل للعملات المشفرة من تجربتي في التداول. يمكنك الآن استخدام أي من هذه المنصات للعملات الرقمية.

أعلى تبادل العملات المشفرة

تعد بورصات العملات المشفرة المدرجة هي الأفضل من حيث حجم التجارة والأمان والشعبية. هناك العديد من بورصات العملات المشفرة الأخرى المتاحة، ولكن هذه هي المراكز الخمسة الأولى لمواطني الولايات المتحدة، ويستخدم البعض أيضا العملات المشفرة في ألعاب القمار على الإنترنت التي ازدهرت مؤخرا، بعد ظهور منصات الألعاب المشفرة.

1. Coinbase

تحتل Coinbase المرتبة الأولى عند اختيار أفضل بورصات العملات المشفرة في العالم. إنها مناسبة لكل من المتداولين المبتدئين والمحترفين. بدأت المنصة كمحفظة تشفير في عام 2012 ، وتطورت تدريجياً كبورصة عملات رقمية.

تقدم لك المنصة شراء عملات مشفرة مختلفة ، وهي تسرد عملات رقمية جديدة بمبدأ قياسي. يستخدم مقاييس مختلفة قبل إدراج عملة جديدة في منصته. يحصل أولاً على تأكيد من إطار الأصول الرقمية ؛ ثم يقوم بتحليل البيانات المختلفة مثل القيمة السوقية وطلب العملاء والسرعة وما إلى ذلك.

تحتاج إلى التحقق من عملية اعرف عميلك ، وبعد ذلك يمكنك تداول العملات المشفرة. لمبالغ أقل ، يمكنك استخدام التحويل ببطاقة الخصم والتحويلات البنكية لمبالغ أكبر. كما أنه يدعم تحويلات الحسابات المصرفية للمبالغ الصغيرة والكبيرة.

2. بينانس الولايات المتحدة

سرعان ما أصبحت Binance أكبر بورصة تشفير من حيث حجم التداول. تم إنشاء المقر الرئيسي لأول مرة في الصين ، ثم انتقل إلى اليابان واستقر أخيرًا في مالطا. بعد أن حظرت الصين استخدام وتجارة العملات المشفرة ، نقلت Binance عملياتها إلى اليابان.

تقدم Binance خدمة منفصلة لعملائها في الولايات المتحدة لأن الحكومة الأمريكية ضغطت للقيام بذلك. تبادل العملة المشفرة له اسم رمز التشفير الخاص به Binance. عملة (BNB). توفر المنصة أيضًا تأمينًا لأي مشكلات مؤسفة مثل Secure Asset Fund.

3. كراكن

تعتبر Kraken بشكل عام منصة رائعة لتداول العملات المشفرة، خاصة في عصر اقتصاد كورونا إنه يوفر منصة تداول قياسية مع رسوم معاملات أقل وميزات أمان جيدة. إنه أحد أفضل البدائل لـ Coinbase. المنصة سهلة الاستخدام وتوفر منصة رائعة لتداول العملات المشفرة.

هذا هو أكثر تبادل التشفير أمانًا ، والذي لا يوفر لك مصادقة ثنائية فحسب ؛ كما يوفر لك مفتاح Kraken Master للأمن العالمي. إنه أفضل اختيار من قبل المتداولين المحترفين والمؤسسيين الذي يقدم OTC والمستقبل ويدعم أيضًا التداول الآلي.

4. الجوزاء

إنها واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة لأنها تتبع إرشادات DFS ، وهي بورصة تشفير منظمة. تم تطويره من قبل كاميرون وتايلر وينكليفوس. أصبح هذان التوأم شائعين بعد أن زعموا أن Facebook قد سرق فكرتهم. ربحوا 65 مليون دولار بعد بيان قانوني بشأن قضية فيسبوك.

تقدم المنصة التأمين لمستخدميها وواحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة. ميزات الأمان جيدة أيضًا ، والقلق الوحيد هو مشكلات السيولة بسبب مشكلات تعطل الخادم.

5. CEX.io

إنها بورصة تشفير مقرها المملكة المتحدة تقدم خدمات تجارية لعملاء الولايات المتحدة. يتم تقديم الخدمات إلى 31 ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. تقدم لك المنصة إضافة عملات ورقية ، والتي لا تقدمها العديد من بورصات العملات المشفرة. تقدم المنصة أيضًا اقتراحات وعروض تداول لعملائها.

تقدم المنصة الآن إمكانية المشاركة في ممتلكاتك ، مما يعني أنك ستحصل على مكافآت شهرية. قبل استخدام هذا ، اقرأ بعض المراجعات من المستخدمين.