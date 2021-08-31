شكرا لقرائتكم خبر عن "سايكو" تُعلن تعميدها من قبل مصرف الراجحي لتقديم تغطية تأمينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو" عن استلام تعميد مصرف الراجحي لتقديم تغطية تأمينية للمركبات التي يقوم البنك بتمويلها من خلال برنامج التمويل التأجيري المعتمد لديه.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن التغطية ستبدأ اعتبراً من 1 سبتمبر المُقبل، ولمدة عام ميلادي واحد.

وتتوقع الشركة أن تتجاوز الأقساط السنوية لهذا العقد 5% من إيرادات الشركة.

وأفادت الشركة بأن يظهر الأثر المالي لهذا العقد من المتوقع أن يظهر على الأداء المالي للشركة لعام 2021، بدءاً من الربع الثالث علماً بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لاختلاف قيمة طلبات التأمين الشهرية المستلمة من قبل العميل.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 576 ألف ريال خلال الربع الثاني، مقابل أرباح بلغت 914 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 118%، والزيادة في تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بنسبة 13%، وأيضا الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 14%. بالإضافة الى انخفاض في صافي أرباح إستثمارات أموال المساهمين بنسبة 89%. وذلك بسبب تسجيل اخسائر انخفاض القيمة على بعض الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة خلال الربع الثاني.

وتحولت الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021 إلى تسجيل خسائر بـ 30.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 27.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.