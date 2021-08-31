شكرا لقرائتكم خبر عن "اكسترا" تفتتح فرعاً جديداً بمحافظة المجمعة" باستثمار 5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن افتتاح معرضاً جديداً، أمس الإثنين، بكرم مول بمحافظة المجمعة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن حجم الاستثمارات في المعرض الجديد بلغ ما يقارب 5 مليون ريال سعودي.

بحسب البيان، بافتتاح هذا المعرض يكون إجمالي عدد معارض الشركة 47 معرضاً داخل المملكة، و52 معرضاً في منطقة الخليج العربي.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي لهذا المعرض الجديد سيظهر إعتباراً من الربع الثالث للعام المالي 2021.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 100.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل أرباح بلغت 90.38 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني بالرغم من تراجع الإيرادات إلى زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الماضي، وخاصة في شهر أبريل خلال فترة حظر التجوّل، وأيضاً قبل تطبيق القرارات الخاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة في شهر يوليو من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021 إلى 181.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 125.06 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.