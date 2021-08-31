شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "موبي" ترتفع 10% بالنصف الأول لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية "موبي"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 10.4% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 12.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 13.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 11.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى زيادة فى المبيعات بمقدار 5% وانخفاض فى خسائر الهبوط فى الذمم، بالإضافة إلى انخفاض فى مصاريف التمويل بقيمة 347.862 ألف ريال سعودى

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 101 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 96 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.