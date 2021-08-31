شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية هادئة ليزحف تدريجياً نحو مستوى 1825.15، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بينما يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق 1797.00، بينما يتواجد هدفنا الممتد عند 1860.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد