شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مجددا لأعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي سجله في الجلسة الماضية مدعوما بضعف الدولار وهبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب مستثمرين بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1815.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0848 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الرابع من أغسطس آب يوم الاثنين عند 1822.92 دولار وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1817.20 دولار.