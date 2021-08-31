شكرا لقرائتكم خبر عن سعر طن الحديد اليوم يتراوح بين 14300-14700 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية على استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم الثلاثاء 31-8-2021.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 14200- 14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار طن الأسمنت البورتلاندي الأسود تتراوح 880- 1100 جنيه تسليم أرض مصنع و يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250جنيها للطن، واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك.