الاقتصاد

سعر طن الحديد اليوم يتراوح بين 14300-14700 جنيه للمستهلك

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية على استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم الثلاثاء 31-8-2021. 

 

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 14200- 14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن. 

 

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار طن الأسمنت البورتلاندي الأسود تتراوح 880- 1100 جنيه   تسليم أرض مصنع و يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250جنيها للطن، واستقر  سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك  700-800 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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