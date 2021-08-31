شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. انخفاض الطماطم والكوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 31-8-2021 استقرارا لجميع الأصناف مع انخفاض طفيف في أسعار الطماطم والكوسة وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا حيث تراوحت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا الخضراء 10-25، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيها الكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الليمون 4-7 جنيهات للكيلو .

وأشار النجيب إلى انخفاض أسعار الطماطم للتراوح بين 2-5 جنيهات مقابل 2.5-5.5 جنيها للكيلو، وانخفضت أسعار الكوسة لتتراوح بين 2-5 جنيهات للكيلو مقابل 3- 6.5 جنيهات، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيها للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.