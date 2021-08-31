شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: لا صحة لتبديل وحدات الإسكان الاجتماعى بإسكان متوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مى عبدالحميد تؤكد: شركة الصيانة المسئولة عن متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي تعمل بكامل طاقتها وتحقق نجاحات كبيرة في مجال عملها
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه تم إسناد 7043 عمارة للشركة بواقع 162452 وحدة بالمدن الجديدة، وتم إسناد 1297 عمارة للشركة بواقع 31874 وحدة بالمحافظات، وذلك بإجمالى عمارات 8340 عمارة بواقع 194326 وحدة سكنية.
وأضافت مى عبدالحميد، أن وحدات الرصد التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تابعت بعض الأخبار التي تزعم إعلان الصندوق عن إمكانية تبديل وحدات الإسكان الاجتماعي بوحدات أخرى في مشروعات الإسكان المتوسط، بشرط ألا يكون قد تم التعاقد على شقق الإسكان الاجتماعي، وتم نسب تصريحات مزيفة ومغلوطة إلى الرئيس التنفيذي للصندوق، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سيتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المواقع التي تنشر تصريحات وأخبار مغلوطة حول مشروعات الصندوق وعلى لسان المسئولين به، وذلك لمنع حدوث بلبلة ونشر أخبار غير دقيقة بين صفوف المواطنين، وهو ما يؤثر بالسلب على الجمهور ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن المواطنين الراغبين فى الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول مشروعات الصندوق، والتأكد من جميع المعلومات، يمكنهم متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على اليوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، حيث إن هذه المنصات الرقمية هي المنصات الرسمية الوحيدة التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.