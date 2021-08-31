شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 27- 29 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-8-2021 استقرارا فى السوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 27-29 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 43 جنيها.

وكشف رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة عن سعر كرتونة البيض في المزرعة 36-37 جنيها للبيض الأبيض، في حين تراوح سعر المستهلك 40-42 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.