الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 31-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظة ليبتعد عن المقاومة المخترقة للقناة الهابطة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي عند 0.7375، والذي يتطلب تحقيقه الثبات فوق 0.7225.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7375

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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