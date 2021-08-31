شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية الآن ليقترب من اختبار مستوى 71.20 بعد تدوير العقود المستقبلية إلى العقود الجديدة، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا الدعم ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار اختراق مستوى 72.75 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 74.65.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 71.20 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 73.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد