شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية ملحوظة الآن ليدعم توقعاتنا بتحقيق مزيد من الارتفاع بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 1.1888، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.1975 كمحطة تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستويات 1.1780 ثم 1.1745 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1888

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد