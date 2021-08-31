شكرا لقرائتكم خبر عن "الكيميائية" السعودية تتفق مع " ايلي ليللي" لبدء تصنيع دواء الأنسولين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية" من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما" وشركة ايلي ليللي السعودية المحدودة، عن توقيع مذكرة تفاهم بمقر وزارة الاستثمار في مدينة الرياض، لبدء التصنيع المحلي لمنتجات شركة ليللي من دواء الإنسولين المسجلة في المملكة العربية السعودية.

وقالت "الكيميائية" في بيان لـ"تداول السعودية"، إن هذه الاتفاقية بدعم وتمكين من وزارة الاستثمار لتطوير استثمارات قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية في المملكة، ودعم الشركات المحلية والدولية لممارسة الأعمال وتنمية استثماراتها.

وأضافت أن الاتفاقية تنص على التصنيع المحلي لمنتجات شركة ليللي من دواء الإنسولين المسجلة في المملكة، من خلال شركة "أجا فارما" التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة.

وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى رفع وتعزيز الإنتاج المحلي من دواء الإنسولين وتوسيع نطاق خدمات الشركة ليشمل السوق السعودي والعالمي.

وأشارت الشركة الكيميائية السعودية القابضة إلى أنها تحرص على الاستثمار في القطاعات الحيوية والمشاريع ذات القيمة المضافة بما يخدم المجتمع ويلبي احتياجاته، ويساهم في تنويع الصناعات الوطنية، وزيادة المحتوى المحلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتعتبر مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول في تاريخ توقيعها الأخير في 30 أغسطس 2021، وتظل سارية المفعول حتى يدخل الطرفان في اتفاقية ملزمة بشأن التعاون بينهما أو حتى يتم إنهاء مذكرة التفاهم من قبل أي من الطرفين وفقا للشروط والأحكام المتفق عليها.

وشركة ليللي هي شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية لأكثر من 140 عامًا، قائمة على مبدأ جمع الرعاية والاكتشاف من أجل ابتكار أدوية لتلبية احتياج المجتمع بشكل أفضل في جميع أنحاء العالم.

وتمتلك شركة "أجا فارما" مصنعًا للأدوية والمنتجات الصيدلانية في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الصيدلانية وبجرعات متنوعة.

ومؤخرا، أظهرت نتائج أعمال الشركة الكيميائية السعودية القابضة، تراجع أرباحها بنسبة 32.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.