شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك بلس" تتجه للإبقاء على سياسة زيادة إنتاج النفط دون تغيير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر في أوبك+ إن المجموعة ستبقي على الأرجح على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير حين تجتمع يوم الأربعاء، وستواصل زيادة متواضعة مخططة لإنتاجها.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول سبتمبر لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لعدة أشهر قادمة، بحسب وكالة "رويترز".

وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوبك وحلفاءها على تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي ترى الإدارة أنه يهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

لكن مصادر أوبك+ قالت إن زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة مؤقتة، ومدفوعة بشكل أساسي بتعطل الإمدادات في المكسيك والعاصفة القوية التي تضرب ساحل الخليج الأميركي.

وقال مصدر: "أسعار النفط الحالية حول 70 دولارا جيدة. أوبك+ ستستمر على الأرجح كما هو مخطط بزيادة 400 ألف برميل يوميا".

وأوضح مصدر آخر في أوبك+ أنه من "المرجح للغاية" أن الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميا ستتم اعتبارا من سبتمبر.

وقال وزير النفط الكويتي محمد الفارس يوم الأحد الماضي لرويترز إن أوبك+ ستبحث هذا الأسبوع ما إذا كانت ستواصل الزيادة المزمعة أو ستعيد النظر فيها أو توقف الزيادة، مضيفاً أن اقتصادات دول شرق آسيا والصين ما زالت متأثرة بكوفيد-19 وأنه يجب توخي الحذر.

وأبلغ وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت لاحق بأن الكويت تدعم أي قرار يتخذه وزراء أوبك+ بتوافق جماعي.

وصعد خام برنت خمسة سنتات أو ما يعادل 0.4 %، إلى 72.75 دولار للبرميل خلال التعاملات. وصعد الخام ما يزيد عن 11%، الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط بسبب إيدا.

وتحول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للانخفاض وتراجع 31 سنتا أو ما يعادل 0.5 %، إلى 68.43 دولار للبرميل، بعد أن قفز أكثر قليلا من عشرة في المئة الأسبوع الماضي.