شكرا لقرائتكم خبر عن العدل السعودية تضيف 7 بنوك جديدة بخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة العدل السعودية، التوسع في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر 7 بنوك إضافية، لتشمل المتعاملين مع هذه البنوك.

وأوضحت الوزارة أن هذه المصارف ضمت كلا من البلاد، والرياض، والسعودي البريطاني، والجزيرة، والسعودي للاستثمار، والعربي الوطني، والسعودي الفرنسي.

وأشارت إلى أن هذه المصارف تضاف إلى الإنماء، والراجحي، والبنك الأهلي السعودي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت أن التوسع في إجراء الخدمة يهدف إلى خدمة شريحة أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية، وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة، وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري، وذلك بشكل إلكتروني متكامل، عبر بوابة ناجز najiz.sa، دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون الطرفان سعوديين، ولدى كلٍّ منهما حساب مفعل في "أبشر".

وأشادت الوزارة، بدور البنك المركزي السعودي، في تيسير إجراء عمليات الإفراغ العقاري الإلكتروني من خلال التنسيق مع البنوك، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة المستفيدين.