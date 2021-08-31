شكرا لقرائتكم خبر عن جي آي بي كابيتال: نمو الإقراض المصرفي بالسعودية يعكس عودة تمويل العقارات بقوة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبدالله الحامد، رئيس المشورة في جي آي بي كابيتال، إن نمو الإقراض المصرفي في المملكة للشهر الـ 12 على التوالي، يعكس النمو القوي في تمويل العقارات، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يعكس القدرة على التعامل مع ظروف جائحة كورونا.

وأضاف الحامد أن مشاريع كبرى مثل القدية والبحر الأحمر وغيرها، شكلت مصدرا مهما لزيادة الطلب على التمويل، بحسب موقع قناة العربية.

وبشأن أداء السوق المالية، قال الحامد إن المؤشرات العالمية تبدو مشجعة لأسواق الأسهم ولكن ما يميز السوق السعودية بأنها مشجعة جدا للاستثمار في الأسهم من الناحية الإيجابية العالية، بسبب تمكين خطط الحكومة للقطاع الخاص للمساهمة بشكل واضح في تحقيق النمو.

واعتبر أن من الطبيعي أن تستفيد المحافظ الاستثمارية من الأداء القوي لعدد من الشركات، بجانب الاستفادة من بعض التراجعات على بعض الأسهم لاعتبارها فرصة مواتية للشراء.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الاثنين، مرتفعاً 0.67% ليكسب 74.86 نقطة ويقفل عند 11255.05 نقطة بتداولات زادت على 5.9 مليار ريال، ليواصل المؤشر العام مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضًا 303.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24270.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1110 صفقات.

يأتي أداء سوق السعودية أمس وسط تباين النفط، حيث قلصت أسعار النفط مكاسبها المبكرة أمس الاثنين، لتنخفض عن أعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاثة أسابيع والذي بلغته في وقت سابق من الجلسة، إذ اجتاح إعصار إيدا القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

وصعد خام برنت خمسة سنتات أو ما يعادل 0.4 %، إلى 72.75 دولار للبرميل خلال التعاملات. وصعد الخام ما يزيد عن 11%، الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط بسبب إيدا.

وتحول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للانخفاض وتراجع 31 سنتا أو ما يعادل 0.5 %، إلى 68.43 دولار للبرميل، بعد أن قفز أكثر قليلا من عشرة في المئة الأسبوع الماضي.