شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أعلى مستوى فى 4 أسابيع بفعل الضغوط التضخمية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،وبفعل تزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى أوروبا ، بعد ارتفاع الأسعار فى آب/أغسطس بأسرع وتيرة فى نحو عشر سنوات.

أضاف اليورو مقابل الدولار نسبة 0.3% إلى 1.1832$ الأعلى منذ 6 آب/أغسطس الجاري ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1795 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1793$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار تأثير تصريحات "جيروم باول".

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو شهر عند 92.46 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

قال جيروم باول فى "مؤتمر جاكسون هول" إنه قد يكون من المناسب البدء فى تقليص وتيرة شراء السندات هذا العام ،مع وضع حالة سوق العمل العامل الحاسم فى ذلك ،وأضاف إن تلك الخطوة لن تشير بشكل مباشر إلى رفع سريع فى معدلات الفائدة ،لأن هذا الأمر سوف يحتاج أن يجتاز الاقتصاد اختبارات مختلفة أكثر صرامة إلى حد كبير.

وفى أوروبا قفزت أسعار المستهلكين فى آب/أغسطس بأسرع وتيرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، لتسجل ارتفاعا بلغ 3.0% ،أفضل من متوسط توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 2.7% ،وسجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 2.2% فى تموز/يوليو.

زادت تلك البيانات من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى أوروبا ،والتي قد تجبر المركزي الأوروبي على البدء قريبا فى تقليص برنامج شراء السندات ورفع أسعار الفائدة الأوروبية.