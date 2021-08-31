شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى أوروبا تقفز فى أغسطس لأعلى مستوى فى 10 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر آب/أغسطس مرتفعة بنسبة 3.0% ،بأفضل وتيرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ،أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 2.7% ، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع 2.2%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.6%، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.5% ،أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.7% ، هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".