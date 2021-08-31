شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11162 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2489 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13516 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4361 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2952 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3959 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المنصورة للدواجن، مصر للأسمنت-قنا، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنك الوطنية للتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية الدولية للصتاعات الدوائية-ايبيكو، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، 4.6 مليون سهم، 96750 سهم، 80 ألف سهم، 15155 سهم، 2.7 مليون سهم، 51266 سهم، 2.8 مليون سهم، 435 ألف سهم، 300.9 ألف سهم، 18 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 2690 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، مدينة نصر للإسكان والتعمير 32 ألف سهم، 88 ألف سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، تعليم لخدمات الإدارة، مصر للفنادق 2.5 مليون سهم، 80 ألف سهم، 12500 سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة المنصورة للدواجن، بيع المساهم صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس عدد 4.6 مليون سهم بسعر 2.407 جنيه بقيمة إجمالية 11.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 9.84% إلى 8.7%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات بلغت 85 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وبلغ صافي الربح 17.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وحققت شركة مطاحن شمال القاهرة، 102 ألف جنيه فائض خلال شهر يوليو عام 2021 مقابل فائض قدره 1.1 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام السابق، ومقابل فائض مستهدف قدره 345 ألف جنيه لنفس الفترة.

كما حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إيرادات بلغت 480.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 365.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 31%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 133.1 مليون جنيه مقارنة مع 63.7 مليون جنيه بنسبة نمو 109%.

في سياق منفصل أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، توقيع عقد راعي مع شركة مجموعة أسطول للاستشارات المالية، وذلك بعد مناقشة البنك الأوروبي، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 515 لسنة 2021.