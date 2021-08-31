شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية للمعمل المركزي ومعمل إمبابة بالجيزة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بتجديد إعتماد شهادة الأيزو الدولية ١٧٠٢٥ للمعمل المركزي ومعمل إمبابة والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك".

وأشار بدوي، إلي أن تجديد إعتماد الشهادة جاء بعد إجراء فريق المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"‏ الإختبارات اللازمة لإعتماد تجديد الشهادة واجتيازها دون ملاحظات، مؤكداً على أهمية شهادة الأيزو لما لها من أهمية في الوصول إلي أعلي معدلات الدقة لنتائج التحاليل والإلتزام بمعايير الجودة العالمية.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بمنظومة المعامل والجودة وذلك من خلال توفير كافة سبل تطوير المنظومة، الأمر الذي انعكس علي حصول معملي إمبابة والمعمل المركزي علي شهادة الأيزو الدولية ، مشيداً بالجهود التي يقوم بها قطاع المعامل بالشركة في تحسين جودة المياه.

وأضافت الدكتورة أمل عبد الحفيظ رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن اختبارات اعتماد شهادة الايزو شملت المراجعة علي متطلبات الجودة ونظام الإدارة بالمعامل، وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج، مؤكدةً حرصها علي الوصول بمعامل الشركة إلي أعلي درجات الكفاءة والجودة وتأهيل العديد من معامل الشركة للحصول علي شهادة الأيزو بما يساهم بشكل واضح في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة.