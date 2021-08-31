شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 31-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار استقراره اليوم الثلاثاء31-8-2021 أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة فى مصر، ليستقر فى بنكى الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك "cib" وبنك القاهرة عند 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل أيضا متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.