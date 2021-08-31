شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الأول- تحليل - 31-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر الزوج هذا الصباح بشكل صاعد لنلاحظ اقترابه من الهدف الإيجابي الأول المستقر عند 130.05 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الصاعد والمتوقع سابقا.

سيبقى الترجيح الصاعد قائم بثبات الدعم المستقر عند 128.80 ولنشير إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي قد يدفع بالسعر لاستئناف التصحيح الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 130.80 خلال الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.50 و 130.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد