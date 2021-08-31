شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يميل نحو الايجابية-تحليل - 31-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

تفاعل سعر الزوج بتداولات يوم أمس مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك المتمركز قرب مستوى 80 بتشكيله لموجه صاعدة محاولا بذلك الثبات فوق الحاجز المستقر عند 151.30, نحتاج حاليا لإغلاق جديد فوق هذا الحاجز ليؤكد ذلك محاولة تجديد السعر للهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 152.22 وصولا للحاجز التالي المتمثل بمستوى 153.40.

أما تسلل السعر مجددا دون مستوى 151.30, فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية ليبدأ بتشكيل موجات تصحيحية هابطة مستهدفا بذلك مستوى 150.10 وصولا للدعم الرئيسي المستقر عند 148.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.80 و 152.22

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتأكيد الاختراق