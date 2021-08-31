شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فائض الحساب الجاري الأسترالي بـ 1.5 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن ارتفاع فائض الحساب الجاري الأسترالي بقيمة 1.5 مليارات دولار أسترالي في الربع الثاني المنتهي في يونيو 2021م، ليسجل مستوى قياسيا بلغ 20.5 مليارات دولار أسترالي.

وقال رئيس الإحصاء الدولي في مكتب الإحصاءات أندرو توماديني "هذا الفائض القياسي في الحساب الجاري لربع يونيو في أستراليا، جاء نتيجة ارتفاع أسعار صادرات سلع خام الحديد والسلع المعدنية، حيث بلغت 53.3 مليارات دولار أسترالي".