شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط جراء إعصار «أيدا» المخيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من أن يؤدي انقطاع الكهرباء والفيضانات في ولاية لويزيانا الأمريكية، جراء الإعصار "أيدا" إلى تراجع الطلب على الخام من المصافي بينما يعتزم المنتجون العالميون زيادة الإنتاج.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي 41 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 68.80 دولار للبرميل عند الساعة 0245 بتوقيت جرينتش، متخلية عن معظم مكاسب الاثنين، أما عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أكتوبر تشرين الأول، والمقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء، فنزلت أيضا متراجعة 46 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 72.95 دولار للبرميل، وذلك بعد أن زادت أمس الاثنين نحو واحد بالمئة.

وهبطت عقود نوفمبر تشرين الثاني الأكثر نشاطا 42 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 71.81 دولار، فيما واجهت الأسعار ضغوطا من احتمال أن يؤدي توقف ممتد للمصافي إلى تراجع الطلب على النفط.

وتسبب الإعصار "أيدا" في توقف أو تقليص الإنتاج، في ست مصافي في لويزيانا تكرر 1.92 مليون برميل يوميا من الخام، أي نحو 12 من طاقة التكرير الأمريكية.