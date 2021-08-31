شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم تجربة القطن قصير التيلة بعد تفتيح اللوز شرق العوينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع القطن والغزل والنسيج ، أن تقييم تجربة زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات فى انتظار تفتيح اللوز، حتى يتم التقييم الدقيق لها، لافتة إلى أنه خلال 10 أيام، سيتم تفتيح اللوز، وبالتالى تحديد حجم الإنتاج المتوقع.

أضافت المصادر لـ"الخليج 365"إنه سيتم التقييم على نصف المساحة 250 فدانا، بعد استبعاد النصف الآخر، نتيجة عدم الإنبات الجيد، بسبب سوء العوامل الجوية، موضحة أن تحقيق إنتاجية تصل ل12 قنطار للفدان بمثابة نجاح للتجربة ولا سيما إنها التجربة الثانية للعام الثاني على التوالي.

يشار إلى أنه تم استيراد بذور للتجربة من أستراليا وتركيا، حيث تمت عملية زراعة 500 فدان من الأقطان قصيرة التيلة، فى موعدها فى شهر أبريل الماضي، فى منطقة شرق العوينات، وذلك بعد تقييم نتائج التجربة الأولى الموسم الماضى، وحرصا من الدولة على ضمان نجاح التجربة لإدخال الاصناف عالية الإنتاجية إلى مصر، وتوفير نحو 3 مليارات دولار سنويا قيمة واردات أقطان قصيرة ومنتجاتها.

وتتولى وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ التجربة والإشراف عليها، بعدما تم استبعاد الشركة التى أشرفت على التجربة الأولى، حيث لم تحقق النتايج المرجوة من التجربة.

وتسعى الوزارة بالتنسق بين مختلف الجهات؛ لإنجاح التجربة الجديدة من خلال تلافى كافة الاخطاء والملاحظات على التجربة السابقة، حيث تم مراعاة موعد الزراعة المناسب، والتى تمت فى إبريل بدلا من مايو كما حدث فى التجربة السابقة نتيجة تأخر وصول البذور، بجانب انتقاء نوعية البذور الجيدة، وكذلك ضمان الرى الجيد طوال الموسم، حتى الحصاد والمتابعة الجيدة لكل مراحل النمو.