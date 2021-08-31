شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم سلبي جديد– تحليل - 31-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تقديمه لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 1000.00 نتيجة لافتقاره للعزم السلبي خلال الفترة الأخيرة, لكن الاستقرار العام ضمن محاور القناة الهابطة وبثبات المقاومة الممتدة نحو 1042.00, فإن ذلك يدعونا للتمسك بترجيحنا الهابط والذي قد يستهدف بدوره مستوى 950.00 و 910.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1010.00 و 950.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط