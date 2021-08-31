شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستعيد الايجابية– تحليل- 31-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سعر النحاس بتداولات يوم أمس بشكل صاعد فوق مستوى 4.2300 ليستقر مجددا ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تسجيله لبعض الأهداف الإيجابية بوصوله نحو 4.3975, حاليا وبتمركز المتوسط المتحرك 55 قرب دعم القناة الصاعدة فإن ذلك يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد ليزيد من فرص تسجيله قريبا لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 4.5500 و 4.6400 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2800 و 4.5500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم