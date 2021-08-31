شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتجه نحو المقاومة – تحليل - 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة بعد الارتكاز على مستوى 0.9100، والذي يمثّل دعم النطاق الجانبي الذي يحصر التداولات الأخيرة، في طريقه لاختبار مقاومة هذا النطاق عند 0.9200.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الحركة الجانبية مسيطراً على التداولات اللحظية إلى أن يتم اختراق أحد المستويات المذكورة، مع التذكير بأن اختراق المقاومة سيقود السعر لزيارة مستوى 0.9265 كهدف إيجابي أول، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر لاختبار مستويات 0.9060 ثم 0.9000 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي