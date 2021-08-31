شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاور مقاومة القناة – تحليل - 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مقاومة القناة الهابطة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7375 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.7225 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7375

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد