شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد سعر عقود خام برنت عافيته وتخطى مستوى 72.75 ليستقر فوقه من جديد، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والتي تحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 74.65 بشكل رئيسي.

من الضروري الانتباه إلى أن كسر مستوى 72.75 والثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 71.20 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.80 والمقاومة 74.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد