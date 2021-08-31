شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبني قاعدة دعم – تحليل - 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب حول مقاومة القناة الهابطة، ويستقر فوق أرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 23.95 – 23.80، يدعمه المتوسط المتحرك الذي يحمل السعر من الأسفل، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات إيجابية الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق مستويات الدعم المذكورة أعلاه، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 24.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.70 والمقاومة 24.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد