شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية مؤقتة يوم أمس، ونلاحظ أن السعر يبدأ بمحاولات التعافي الآن، تحفّزه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختراق مستوى 1825.15 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1860.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1797.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد