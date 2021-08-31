شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي على تماسكه فوق مستوى 1.2600، ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية الآن، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستويات 1.2720 ثم 1.2775 كمحطات رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 1.2600 والثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للخروج من المسار الصاعد الحالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2570 والمقاومة 1.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد