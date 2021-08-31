شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي المزارع يتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك الجملة اليوم الثلاثاء 31-8-2021 انخفاض في أسعار البلطي المزارع بحسب التسعيرة الرسمية في سوق العبور للجملة.

سجل البلطي مزارع 1 بين 22-24 جنيها للكيلو مقابل 22-27 جنيها للكيلو ، واستقر البلطي المزارع 2 ليسجل 17-21 جنيها للكيلو ،أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو، فيما

استقر سعر السمك اليوم الاثنين 30-8-2021.في سوق العبور للجملة.

وسجلت أسعار البوري "1" بين 60-70جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 49-57جنيها ، استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو،البربون يتراوح بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر المرجان "1" 28-32 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو.