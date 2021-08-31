شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ملاذ للتأمين التعاوني (8020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.54% ليكسب السهم نحو 50 هللة ويستقر على سعر 32.88 ريال، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 31.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 35.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.75 ومستوى المقاومة 34.65.