شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو يحلق عالياً – تحليل صباحي – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم مبكو (1202) باللون الأخضر في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المحوري 37.70، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 5.33% بما يعادل 2.00 نقطة ليستقر على سعر 39.50 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 37.70، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 42.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.70 ومستوى المقاومة 42.20.