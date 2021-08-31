شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الخليج للتدريب (4290) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع في وقت سابق، ليحقق السهم مكاسب بنسبة بلغت 1.91% ليكسب السهم نحو 55 هللة ليستقر على سعر 29.40 ريال، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم يظل يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 29.70، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 28.10 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.10 ومستوى المقاومة 30.60.