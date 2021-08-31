الارشيف / الاقتصاد

العبد اللطيف يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 31-08-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم العبد اللطيف (2340) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع ملامسة السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.14% ليخسر السهم نحو 5 هللة ويستقر على سعر 36.10 ريال، ولكن أمام ذلك تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 38.35، ليستهدف مستوى الدعم المهم 34.70 استعداداً لكسره.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.70 ومستوى المقاومة 37.80.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا