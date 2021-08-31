شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم العبد اللطيف (2340) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع ملامسة السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.14% ليخسر السهم نحو 5 هللة ويستقر على سعر 36.10 ريال، ولكن أمام ذلك تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 38.35، ليستهدف مستوى الدعم المهم 34.70 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.70 ومستوى المقاومة 37.80.