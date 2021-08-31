شكرا لقرائتكم خبر عن نادك يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم نادك (6010) ارتفاعاً في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب قوية بنسبة بلغت 3.31% بما يعادل 1.20 نقطة ليستقر على سعر 37.40 ريال، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لهذا يحاول السهم تعويض جزء مما تكبده السهم من خسائر سابقة وتصريف تشبعه البيعي.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 38.95، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 35.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.90 ومستوى المقاومة 38.95.