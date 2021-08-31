شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم اللجين (2170) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.16% ليكسب السهم نحو 10 هللة ليستقر على سعر 63.50 ريال، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى الدعم 62.20، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 68.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 61.50 ومستوى المقاومة 66.30.