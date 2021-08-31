شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اميانتيت (2160) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.73% ليكسب السهم نحو 18 هللة ويستقر على سعر 24.82 ريال، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 26.10، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 23.58.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.58 ومستوى المقاومة 26.10.