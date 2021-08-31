شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة تكافل يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جزيرة تكافل (8012) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.17% ليكسب السهم نحو 5 هللة ليستقر على سعر 30.10 ريال، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 31.15، ليستهدف مستوى الدعم 28.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.30 ومستوى المقاومة 30.85.